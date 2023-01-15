Неизвестный начал стрельбу в центре Лондона, ранены шесть человек

Вечером 14 января в центре Лондона неизвестный начал стрельбу у вокзала Юстон, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Правоохранители сообщили, что неизвестный начал стрелять из автомобиля, который двигался возле церкви, где в это время проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины 45, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что врачи борются за 7-летнюю жизнь, другая девочка 12-летней получила легкое ранение ноги и уже выписана из больницы.

Также в сообщении указывается, что мойкам женщин ничего не угрожает, но одна из них получила травму, которая может "повлиять на ее дальнейшую жизнь".

В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.

Кроме того, мы ранее информировали, что в армейской казарме в городе Винер-Нойштадт на востоке Австрии произошла стрельба, во время которой начальник стражи застрелил напавшего на него подчиненного солдата.

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