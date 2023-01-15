В Днепре объявили трехдневный траур

Траур объявлен по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому
Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.
Об этом говорится в сообщении Днепровского городского совета.
"В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", — сообщили в городском совете Днепра.
Напомним, ранее президент Гитанаса Науседа Литвы заявил, что террористическая Россия обязательно понесет ответственность за атаки на мирные города.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.
Читайте также:
- В Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте: известно позывной и место посадки самолета
- Уже бомбил Кременчуг: назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру (фото)
- "Найдем всех причастных к этому террору": Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре