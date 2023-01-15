У Дніпрі оголосили триденну жалобу

Жалоба оголошена за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку

Влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні Дніпровської міської ради.

"У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - повідомили у міській раді Дніпра.

Нагадаємо, раніше президент Гітанас Науседа Литви заявив, що терористична Росія обов'язково понесе відповідальність за атаки на мирні міста.

Крім того, ми раніше інформували, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.

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