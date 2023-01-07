В Австрии произошла стрельба в казарме – погиб солдат

В армейской казарме в городе Винер-Нойштадт на востоке Австрии в пятницу утром, 6 января, произошла стрельба, во время которой начальник стражи застрелил напавшего на него подчиненного солдата. Еще один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Австрии.

"В казарме Флюгфельд в Винер-Нойштадте был убит страж солдат. 20-летний военнослужащий срочной службы из Нижней Австрии угрожал своим товарищам во время смены стражи и физически напал на своего командира, начальника стражи, 54-летнего унтерофицера из Бургенланда. В ходе столкновения раздалось несколько выстрелов, в результате чего солдат срочной службы получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.

Австрийские стражи порядка начали расследование инцидента.

Сообщается, что погибший военнослужащий прибыл в Винер-Нойштадт 5 сентября 2022 года и успешно прошел как огневую подготовку, так и подготовку на должность часового и командира стражи.

С середины октября он исполнял обязанности часового в казармах аэродрома.

Напомним, в Минобороны Австрии заявили, что готовятся к возможному блэкауту из-за войны России против Украины.

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