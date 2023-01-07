Палата представителей Конгресса США с 15-й попытки избрала спикера

Палата представителей США все же смогла избрать спикером основного кандидата — республиканца Кевина Маккарти. Для этого парламентариям понадобилось 15 попыток.
Палата представителей США избрала лидера Республиканской партии США Кевина Маккарти 55-м спикером Конгресса. После продолжительных дискуссий политику наконец-то удалось получить необходимые голоса собственных коллег по партии, которые раньше отказывались голосовать за него.
Об этом сообщает CNN.
Голосование прошло после полуночи в субботу, 7 января, по местному времени. В итоге за Маккарти проголосовали 216 из 428 членов Палаты представителей Конгресса.
Это был 15-й тур голосования с начала процесса избрания спикера Палаты представителей во вторник, 3 января.
57-летний Маккарти, впервые избранный в Палату представителей в 2006 году, сменит на посту спикера демократа Нэнси Пелоси.
Напомним, что республиканцы пытались выбрать спикера несколько дней подряд.
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