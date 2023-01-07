Палата представників Конгресу США з 15-ї спроби обрала спікера

Палата представників США все ж змогла обрати спікером основного кандидата — республіканця Кевіна Маккарті. Для цього парламентарям знадобилося 15 спроб.
Палата представників США обрала лідера Республіканської партії США Кевіна Маккарті 55-м спікером Конгресу. Після тривалих дискусій політику нарешті вдалося отримати необхідні голоси власних колег по партії, які раніше відмовлялися голосувати за нього.
Про це повідомляє CNN.
Голосування відбулось після опівночі у суботу, 7 січня, за місцевим часом. У підсумку за Маккарті проголосували 216 з 428 членів Палати представників Конгресу.
Це був 15-й тур голосування від початку процесу обрання спікера Палати представників у вівторок, 3 січня.
57-річний Маккарті, вперше обраний до Палати представників 2006 року, змінить на посту спікера демократа Ненсі Пелосі.
Нагадаємо, що республіканці намагалися обрати спікера кілька днів поспіль.
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