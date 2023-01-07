Фінляндія може передати Україні танки Leopard, але є умова

У багатьох країн Європи є більше можливостей передати Україні бронетехніку, проте надати допомогу готова і Фінляндія.

Фінляндія планує передати Україні бойові танки Leopard 2. Однак таке рішення має бути ухвалене в Європі на широкому рівні.

Про це заявив очільник Комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен, повідомляє MTV Uutis.

За його словами, кожна європейська країна має певною мірою брати участь у допомозі Україні з озброєнням.

"Якщо Європа даватиме танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим вкладом, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", ‒ сказав Хаккянен.

Раніше стало відомо, що Польща розглядає прохання України про передавання німецьких бойових танків Leopard, але остаточне рішення має ухвалити Німеччина.

Німеччина збирається передати Україні до 40 бойових машин піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону. У федеральному уряді Німеччини повідомили, що передавання озброєння відбудеться у першому кварталі 2023 року.

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