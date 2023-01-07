Росіяни розкритикували Путіна через оголошене "перемир’я" на Різдво - ISW

Ідея призупинити обстріли на Різдво не дуже сподобалася росіянам.

Росіяни розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, військовий злочинець Ігор Гіркін назвав "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ Росії.

А відомі мілблогери використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

"Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним", – вважають аналітики.

Аналітики переконані, що Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями, оскільки путін ніяк не відреагував на оголошення США щодо надання Україні додаткової військової підтримки.

Раніше у пресслужбі Кремля заявили, що у зв'язку із закликом глави РПЦ патріарха Кирила Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

На заяву Москви відреагував радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що РПЦ не є авторитетом світового православ'я, а на початку повномасштабного вторгнення Московський патріархат закликав до геноциду українців.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Путін оголошенням "різдвяного перемиря" хоче зашкодити репутації України й перехопити ініціативу на полі бою. Аналітики ISW зауважили, що українські та західні офіційні особи, зокрема президент США Джо Байден, підкреслили лицемірність заяви Путіна і наголосили, що росіяни завдавали удари по українській інфраструктурі 25 грудня, коли багато православних українців святкують Різдво Христове.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване перемирʼя, щоб краще підготуватися до продовження війни.

"Перемир'я" по-російськи: путінські війська одразу ж порушили обіцянку

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