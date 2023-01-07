Россияне заставили работников ЗАЭС получить паспорта РФ – Генштаб

Оккупанты давят на гражданское население.
Оккупанты заставили около трех тысяч работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины 7 января.
"Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодаре Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта", — говорится в сообщении.
Оккупанты вывели в городе из обращения украинскую гривну, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества,
"Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами", — сообщили в своде.
Напомним, в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить обращение украинской гривны. Они совершают рейды торговыми точками. Их владельцам угрожают не только изъятием отовки, но и товара – если найдут украинскую валюту.
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