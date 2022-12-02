Австрия призвала Россию прекратить войну и сесть за стол переговоров

Вена в дальнейшем будет помогать украинскому народу.

Австрийский глава МИДа Александер Шалленберг призвал агрессорку Россию прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Об этом министр заявил во время 29-го заседания Совета министров ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Мое послание российскому руководству очень четко и однозначно: прекратите стрелять, выведите свои войска из Украины и верните за стол переговоров", — заявил Шалленберг.

Дипломат отметил нарушение Москвой международного права, осудил атаки на гражданское население и применение продовольствия и энергии как оружия.

"Военные преступления в Буче и в других местах останутся в нашем коллективном сознании. Одно понятно: безнаказанности не может быть", — подчеркнул австрийский министр.

Агрессию Российской Федерации он назвал "величайшим геополитическим кризисом нашего поколения". Шалленберг отметил, что Москва нарушила все возможные принципы Хельсинкского Заключительного акта: уважение суверенитета, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров и т.д.

Глава МИД Австрии заверил, что Вена в дальнейшем "будет вовсю помогать украинским друзьям".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не союзники должны подталкивать украинцев к компромиссу с Россией, который для них "не будет приемлем". По словам Макрона, украинцы должны определить момент и условия переговоров.

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