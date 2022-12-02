РФ вывела из Черного моря корабли-ракетоносители — ОК "Юг"

По состоянию на утро 2 декабря в Черном море не зафиксированы вражеские ракетоносители.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что расслабляться не стоит, поскольку это может быть вызвано несколькими причинами, в том числе и штормом на море.

Также РФ таким образом применяет элементы гибридной войны – на фоне новостей о подготовке нового массированного удара отводит корабли, чтобы украинцы "расслабились".

В то же время Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что вероятность удара РФ действительно высокая, и он может быть очень массированным.

Напомним, что сразу после массированного ракетного обстрела 23 ноября украинские власти и военные предупредили, что РФ готовит новую массированную атаку по Украине. Она также будет направлена на объекты энергетической инфраструктуры, что может привести к блекауту.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам с призывом не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения заранее предупредит. Также секретарь СНБО посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия делает много "вбросов" в инфопространство.

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