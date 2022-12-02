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РФ вивела з Чорного моря кораблі-ракетоносії - ОК "Південь"

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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РФ вивела з Чорного моря кораблі-ракетоносії - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Російські носії "Калібрів" повернулися до пунктів базування.

Станом на ранок 2 грудня у Чорному морі не зафіксовано ворожих ракетоносіїв.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що розслаблятись не варто, оскільки це може бути зумовлене кількома причинами, зокрема і штормом на морі.

Також РФ таким чином застосовує елементи гібридної війни - на тлі новин про підготовку нового масованого удару відводить кораблі аби українці "розслабились".

Водночас Гуменюк вкотре наголосила, що ймовірність удару РФ насправді висока, й він може бути дуже масованим. 

Нагадаємо, що одразу після масованого ракетного обстрілу 23 листопада українська влада та військові попередили, що РФ готує нову масовану атаку по Україні. Вона також буде спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури, що знову може призвести до блекауту.

Своєю чергою секретар РНБО Олексі Данілов звернувся до українців із закликом не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить. Також секретар РНБО порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5033
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