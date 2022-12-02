Схожий на качку: знайдено новий вид динозаврів 

Останки схожого на качку динозавра виявили археологи на території Монголії.

Про це пише nature.com.

За оцінками учених, його представники були поширені на Землі 66-100 мільйонів років тому. Судячи з будови скелета, що на подив добре зберігся, динозавр однаково успішно переміщався і водою, і сушею.

Харчувався динозавр, очевидно, рибою, ракоподібними, дрібними рептиліями і ссавцями. Динозавр навряд чи був предком сучасних птахів.

"Близька подібність між натовенатором і качкою або бакланом майже напевно є прикладом того, що відомо як конвергентна еволюція", — каже палеонтолог хребетних з Університету Меріленду в США Томас Гольц-молодший.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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