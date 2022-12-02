Pantone оголосив головний колір 2023 року

Це "сміливий відтінок, який вносить щось живе у світ технологій".

Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone представив колір 2023 року. Він називається Viva Magenta 18-1750 та описується як "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу".

Про це повідомляється на сайті інституту.

У компанії впевнені, що це "сильний та сміливий відтінок, який вносить щось живе та реальне у світ технологій".

Фото: Pantone

"Це наполегливо, але не агресивно – ми називаємо це кулаком у оксамитовій рукавичці. Viva Magenta з'єднує нас із початковою матерією, закликаючи до сил природи. Viva Magenta заряджає наш дух, допомагаючи зміцнити внутрішню силу", - заявила виконавча директорка Pantone Леатріс Ейсман.

Варто зазначити, що Pantone щорічно, обирає головний колір року, починаючи від 2000 року.

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Нагадаємо, що 2022 року головним кольором був відтінок фіолетового, який називається Very Peri. Він символізує безтурботну впевненість.

Кольорами 2021 року від Pantone стали сірий відтінок Ultimate Grey і яскраво-жовтий Illuminating, а головним кольором 2020 року Pantone обрав відтінок 19-4052 Classic Blue або класичний синій.

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