Pantone объявил главный цвет 2023 года

Это "смелый оттенок, который вносит что-то живое в мир технологий".

Международный исследовательский институт цвета Pantone представил цвет 2023 года. Он называется Viva Magenta 18-1750 и описывается как "нетрадиционный красный для нетрадиционного времени".

Об этом сообщается на сайте института.

В компании уверены, что это "сильный и смелый оттенок, вносящий что-то живое и реальное в мир технологий".

Фото: Pantone

"Это напористо, но не агрессивно – мы называем это кулаком в бархатной перчатке. Viva Magenta соединяет нас с начальной материей, призывая к силам природы. Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить внутреннюю силу", — заявила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Стоит отметить, что Pantone ежегодно выбирает главный цвет года, начиная с 2000 года.

Также читайте Pantone посвятили Украине два цвета, которые символизируют свободу и действие

Напомним, что в 2022 году главным цветом был оттенок фиолетового, который называется Very Peri. Он символизирует безмятежную уверенность.

Цветами 2021 года от Pantone стали серый оттенок Ultimate Grey и ярко-желтый Illuminating, а главным цветом 2020 Pantone выбрал оттенок 19-4052 Classic Blue или классический синий.

Читайте также: