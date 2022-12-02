Оля Полякова в черном мини-платье с косичками повторила танец Уэнсдэй из одноименного сериала

Артистка не отстает от трендов в Сети.
Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас является участницей грузинской версии шоу "Танцы со звездами", присоединилась к трендам в Сети.
Так, артистка записала короткое видео, в котором попыталась повторить танец Уэнсдэй Адамс из одноименного сериала от Netflix, который сейчас бьет все возможные рекорды.
Ролик Полякова разместил в своем TikTok. В нем певица предстает с косичками, в черном мини-платье и воспроизводит танцевальные движения главной героини сериала "Уэнсдэй".
@polyakova_olya ♬ original sound — главный счет got banned
Впрочем, поклонники артистки неоднозначно восприняли такие эксперименты кумира. Одни поддержали звезду: "очень крутой переход", "ну просто королева ночи", "закрывайте челлендж, лучше уж не будет".
Однако были и те, кто добавил ложку дегтя: "Бритни Спирс тоже так начинала", "вы больше похожи на директора школы", "Оля, что с тобой сделала "Лига Смеха".
Напомним, что сериал от Netflix "Уэнсдэй" стал настоящим хитом и имеет множество поклонников. А сюрпризом сериала стал чудный танец главной героини, который точно останется надолго в памяти. Сейчас он стал трендом, который многие фанаты по всему миру пытаются повторить.
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