Беременная Светлана Тарабарова устроила забавную фотосессию на кухне с мужем и детьми

Украинская певица Светлана Тарабарова подняла настроение поклонникам семейными фото.

На странице в Instagram артистка, которая ждет третьего ребенка, разместила забавные фотографии, на которых изображена вместе с мужем Алексеем Бондарем и их двумя детьми.

Семья на кухне наделала фотографий, где сидит верхом на главе семейства, а он держит в руке результаты УЗИ. "Жизнь продолжается. До сих пор поверить не могу, что нас будет так много. Угадайте, кто здесь самый счастливый на фото?" – прокомментировала кадры Светлана, намекая на мужа.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Также Тарабарова сообщила, что она уже знает, кого ждет, впрочем, предложила фанам самостоятельно угадать пол ребенка.

"Найдите папу на первом фото. Может, это двойня, что папу так прибило?", "Я папу только после описания увидела на первом фото", "Вот у папы шея крепкая будет. Желаю вам счастья", "Супер! Приятно видеть тебя такой счастливой! Хорошая семья!", "Папа упал в обморок, девочек в семье будет больше".

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, три недели назад Светлана Тарабарова рассекретила, что ждет третьего ребенка. У артистки и ее мужа, продюсера Алексея Бондаря есть двое общих детей — 4-летний сын Иван и 2-летняя дочь Мария.

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