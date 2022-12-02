В Одессе полицейские будут извещать о воздушной тревоге из-за громкоговорителей

В Одессе полицейские будут извещать жителей о воздушной тревоге. Будут это делать через громкоговорители в служебных автомобилях.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Речь идет о районах, городах, где отсутствует электроснабжение, или не работают городские извещатели, а также отдаленных районах, где сигнал сирены слышится хуже.

"Призываем горожан не пренебрегать своей безопасностью. Услышав сигнал воздушной тревоги, идите в укрытие или соблюдайте правила двух стен дома", — подчеркивают правоохранители.

К слову, полицейские будут извещать о воздушной, в частности в Прикарпатье и в Хмельницкой области.

Напомним, в Одессе 1 декабря возобновил работу городской электротранспорт. Троллейбусы и трамваи смогли выйти на маршрут из-за увеличения лимитов энергопотребления.

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