В Одессе возобновил работу городской электротранспорт

Троллейбусы и трамваи смогли выйти на маршруты после вынужденного простоя.

В Одессе в четверг, 1 декабря, возобновил работу городской электротранспорт. Троллейбусы и трамваи смогли выйти на маршруты.

Об этом сообщили в КП "Одессамискэлектротранс".

По данным предприятия, общественный электротранспорт получил возможность выйти на маршруты из-за увеличения лимитов энергопотребления. По состоянию на 7.20 транспорт начал выходить из депо.

Кстати, в Одессе после массированной атаки России 23 ноября остановился весь электротранспорт. В городе возникли проблемы с электроэнергией.

Коммунальщики уже пытались возобновить работу электротранспорта, однако мощности не хватало надолго. Так, утром 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику, но через несколько часов начали возвращаться в депо.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что на вечер 30 ноября около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества. Ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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