На Прикарпатье 1 декабря света будет больше: какие графики ввели

В четверг, 1 декабря, в Прикарпатье изменился подход к распределению лимитов нагрузки: дневной и ночной лимиты будут отличаться. Графики отключения электроэнергии будут иметь интервал: четыре часа с включением на четыре часа отключения.

Об этом сообщила руководитель ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, Диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведен ночной лимит – 249 МВт и дневной лимит – 314,9 МВт для Прикарпатья. В первую очередь энергетики обеспечивают питанием объекты критической инфраструктуры. Остаток разрешенной мощности будет распределен на величину очередей.

Ориентировочный график:

1 очередь поделена на подочереди:

для подочереди 1.1 и 1.2 в такие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00.

для подочереди 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.

для 2 очереди в такие часы : с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00.

для 3 очереди в такие часы: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.

Обесточенной 4 очередь будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские будут извещать о воздушной тревоге из-за громкоговорителей. Ведь после очередного массированного ракетного обстрела большинство квартир и домов области остаются без воды и электроэнергии.

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