"Цены адекватны, а спроса нет": что происходит с рынком аренды жилья в Киеве

После массированных российских ракетных атак по энергетической инфраструктуре в ноябре спрос на аренду квартир в Киеве резко упал. Несмотря на "адекватные" цены, люди интересуются жильем мало.

Об этом ТСН.ua рассказала столичная риэлтор Алена Смирнова.

По ее словам, несмотря на постоянные отключения света, у арендаторов не появились специальные критерии поиска жилья.

"Если цена интересная, то не важно электрическая плита или газовая", — отметила риэлтор.

Она предположила, что спрос на аренду квартир в Киеве упал потому что многие уехали или хотят уехать за город, в частный дом. Кроме того, у людей какое-то время не было Интернета и связи.

"Те люди, что снимали жилье весной — остались жить по заниженным ценам. А те, кто снимал где-то месяц или два назад, уже цены поднялись", — добавила риэлтор.

Напомним, цены на аренду квартир в Киеве немного упали из-за отключения света. Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры в среднем в Киеве стоят 9,5 тысячи гривен в месяц. Больше изменилась стоимость аренды 2 и 3-комнатных квартир

Изменения цен на квартиры в Киеве: как изменился рынок аренды жилья

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