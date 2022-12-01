В Одесі відновив роботу міський електротранспорт

Тролейбуси та трамваї змогли вийти на маршрути після вимушеного простою.

В Одесі у четвер, 1 грудня, відновив роботу міський електротранспорт. Тролейбуси та трамваї змогли вийти на маршрути.

Про це повідомили в КП "Одесаміськелектротранс".

За даними підприємства, громадський електротранспорт отримав змогу вийти на маршрути через збільшення лімітів енергоспоживання. Станом на 7:20 транспорт почав виходити з депо.

До слова, в Одесі після масованої атаки Росії 23 листопада зупинився увесь електротранспорт. В місті сталися проблеми з електроенергією.

Комунальники вже намагалися відновити роботу електротранспорту, однак потужності не вистачало надовго. Так, зранку 28 листопада трамваї і тролейбуси вийшли на маршрути за графіком, але за кілька годин почали повертатись до депо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 30 листопада близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та в Києві відключені від електрики. Ситуація з електропостачанням залишається дуже складною в Києві, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

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