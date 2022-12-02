В Коломые от угарного газа погибли трое молодых парней и девушка

В четверг, 1 декабря, в Коломые Ивано-Франковской области погибли четверо молодых людей. Предварительно, они отравились угарным газом.

Об этом сообщают в полиции области.

Правоохранителей о несчастном случае сообщила жительница Коломыи. По ее словам, она обнаружила в доме тела своей 20-летней родственницы и трех ее приятелей: 18, 25 и 29 лет. У молодых людей не было признаков жизни.

Правоохранители предварительно установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.

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