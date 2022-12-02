По классификации землетрясение относится к категории неощутимых.
В четверг, 1 декабря, в Украине произошло землетрясение.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска Черновицкой области, на глубине 6 км. В центре специального контроля отмечают, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Следовательно, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.
Напомним, 18 ноября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение.
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