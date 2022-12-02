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В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение

Фото: Associated Press

По классификации землетрясение относится к категории неощутимых.

В четверг, 1 декабря, в Украине произошло землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска Черновицкой области, на глубине 6 км. В центре специального контроля отмечают, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Следовательно, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, 18 ноября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение.

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