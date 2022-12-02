За класифікацією землетрус належить до категорії невідчутних.

У четвер, 1 грудня в Україні стався землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу перебував в районі міста Новодністровськ Чернівецької області, на глибині 6 км. У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, 18 листопада в Чернівецькій області зафіксували землетрус.

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