За класифікацією землетрус належить до категорії невідчутних.
У четвер, 1 грудня в Україні стався землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу перебував в районі міста Новодністровськ Чернівецької області, на глибині 6 км. У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Нагадаємо, 18 листопада в Чернівецькій області зафіксували землетрус.
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