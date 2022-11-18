За класифікацією землетрус, що стався в Чернівецькій області 18 листопада, належить до категорії невідчутних.

У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Землетрус зафіксували у п'ятницю, 18 листопада, опівночі. Його епіцентр був розміщений в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, в Україні востаннє фіксували землетрус 7 вересня. Тоді підземні поштовхи відчули на Івано-Франківщині біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу становила лише 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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