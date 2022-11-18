Як французи формують імідж жертви для Вірменії

Понад місяць тому шестеро французьких сенаторів ініціювали проект резолюції із закликом до уряду домагатися міжнародного засудження Азербайджану за звинуваченням у «масових військових злочинах» та запровадження Євросоюзом «ембарго на імпорт газу та нафти з Азербайджану», йдеться в сюжеті 24 каналу.

Як повідомляють журналісти, такі формулювання виникли не випадково: ці закиди останні вісім місяців чує на свою адресу росія як країна-агресор проти України. «Саме такий наратив «країна-агресор» стосовно Азербайджану намагаються нав’язати Євросоюзу кілька французьких діячів, доводячи, що у карабахському конфлікті країною, що напада, є саме Азербайджан, який нібито анексував частину вірменських територій. Між тим, під час Другої карабахської війни у 2020 році Азербайджан лише повернув частину своєї території, яка була понад 30 років окупована Вірменією за допомогою росії. Саме російські ракети з рук вірменських військових летіли на 80 населених пунктів Азербайджану, і саме мирних селян-азербайджанців жорстоко вбивали вірменські та російські солдати», - наголошується в сюжеті.

Попри те, що Азербайджан повернув власні землі, і вони були визнані міжнародною спільнотою, навколо Карабаху знову зріє конфлікт, інспірований російськими «миротворцями». За словами політичного експерта центру Democracy House Анатолія Октисюка, Вірменія, чия діаспора налічує понад 700 000 в одній лише Франції, прагне заручитися підтримкою Заходу для подальших агресивних дій у Карабаху за підтримки військових рф.

«Зараз ситуація на кордоні між Вірменією і Азербайджаном нестабільна. Тому що Вірменія не демонструє політичного бажання виконувати мирні домовленості за результатами другої Карабахської війни. Там відбуваються постійні провокації, прикордонні сутички. Включається пропагандистська машина з боку Вірменії», - стверджує Октисюк.

При цьому зацікавлені особи намагаються провести паралелі з російсько-українською війною – мовляв, Вірменія, як і Україна, є жертвою військової агресії. Проте, на думку експертів, ця версія справді абсурдна.

«Є спроби налаштувати проти Азербайджану міжнародні коаліції, прив’язуючи карабахський конфлікт до українського питання. Але їх неможливо поєднати. Якщо вже порівнювати ці два конфлікти, то Україна схожа на Азербайджан, а Вірменія – на росію. І вони є союзниками. І там, і там, є окуповані території, які Азербайджан звільнив військовим шляхом. Те ж саме зараз робить і Україна», - заявив Анатолій Октисюк.

«На підтвердження слів експерта можна згадати, яку позицію зайняли обидві країни Південного Кавказу щодо підтримки України у війні. Азербайджан надав Україні 200 тисяч літрів безкоштовного палива для автомобілів швидкої допомоги та ДСНС, понад 900 тонн медикаментів, медобладнання, продовольства на суму понад €15 млн. Тоді як вірменські політики не приховують прихильності до кремля, блокують на міжнародному рівні усі антиросійські резолюції та беруть участь у військових навчаннях разом з російськими солдатами», - констатують журналісти.