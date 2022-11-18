Как французы формируют имидж жертвы для Армении

Более месяца назад шесть французских сенаторов инициировали проект резолюции с призывом к правительству добиваться международного осуждения Азербайджана по обвинению в «массовых военных преступлениях» и введении Евросоюзом «эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана», говорится в сюжете 24 канала.

Как сообщают журналисты, такие формулировки возникли не случайно: эти упреки последние восемь месяцев слышит в свой адрес россия как страна-агрессор против Украины. «Именно такой нарратив «страна-агрессор» в отношении Азербайджана пытаются навязать Евросоюзу несколько французских деятелей, доказывая, что в карабахском конфликте нападающей страной является именно Азербайджан, якобы аннексировавший часть армянских территорий. Между тем, во время Второй карабахской войны в 2020 году Азербайджан лишь вернул часть своей территории, которая более 30 лет была оккупирована Арменией с помощью России. Именно российские ракеты из рук армянских военных летели на 80 населенных пунктов Азербайджана, и именно мирных крестьян-азербайджанцев жестоко убивали армянские и русские солдаты», - отмечается в сюжете.

Несмотря на то, что Азербайджан вернул собственные земли, и они были признаны международным сообществом, вокруг Карабаха снова зреет конфликт, инспирированный российскими миротворцами. По словам политического эксперта центра Democracy House Анатолия Октысюка, Армения, чья диаспора насчитывает более 700 000 в одной только Франции, стремится заручиться поддержкой Запада для дальнейших агрессивных действий в Карабахе при поддержке военных РФ.

«Сейчас ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном нестабильна. Потому что Армения не демонстрирует политическое желание выполнять мирные договоренности по результатам второй Карабахской войны. Там происходят постоянные провокации, пограничные стычки. Включается пропагандистская машина со стороны Армении», – утверждает Октисюк.

При этом заинтересованные лица пытаются провести параллели с российско-украинской войной – мол, Армения, как и Украина, является жертвой военной агрессии. Однако, по мнению экспертов, эта версия действительно абсурдна.

«Есть попытки настроить против Азербайджана международные коалиции, привязывая карабахский конфликт к украинскому вопросу. Но их невозможно соединить. Если сравнивать эти два конфликта, то Украина похожа на Азербайджан, а Армения – на россию. И они союзники. И там, и там есть оккупированные территории, которые Азербайджан освободил военным путем. То же сейчас делает и Украина», - заявил Анатолий Октисюк.

«В подтверждение слов эксперта можно упомянуть, какую позицию заняли обе страны Южного Кавказа по поддержке Украины в войне. Азербайджан предоставил Украине 200 тысяч литров бесплатного топлива для автомобилей скорой помощи и ГСЧС, более 900 тонн медикаментов, медоборудования, продовольствия на сумму свыше €15 млн. В то время как армянские политики не скрывают приверженности кремлю, блокируют на международном уровне все антироссийские резолюции и принимают участие в военных учениях вместе с российскими солдатами», – констатируют журналисты.