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В Україні знову стався землетрус

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В Україні знову стався землетрус

Фото: Associated Press

 7 вересня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус.

Це сталося біля населеного пункту Надвірна.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Магнітуда землетрусу становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 31 серпня, близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус. За класифікацією землетрусів, він належав до невідчутних, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Не так давно поблизу грецького острова Самос стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала.

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