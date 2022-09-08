В Украине снова произошло землетрясение

7 сентября в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.
Это произошло возле населенного пункта Надворная.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Магнитуда землетрясения составила 2,2 балла по шкале Рихтера.
Напомним, 31 августа около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение. По классификации землетрясений он принадлежал к неощутимым, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.
Не так давно вблизи греческого острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.
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