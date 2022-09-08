В Украине снова произошло землетрясение

Это произошло возле населенного пункта Надворная.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Магнитуда землетрясения составила 2,2 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 31 августа около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение. По классификации землетрясений он принадлежал к неощутимым, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Не так давно вблизи греческого острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.

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