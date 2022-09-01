В Україні стався землетрус

Люди його не відчули.

В Україні вчора, 31 серпня, близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи магнітудою 2,5 бала за шкалою Ріхтера зафіксували біля населеного пункту Монастириська.

За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, війна в Україні, розпочата Росією, може викликати кислотні дощі. Вони можливі, якщо росіяни вдарять по нафтобазі або по об'єкту хімічної промисловості.

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