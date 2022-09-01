Представники МАГАТЕ після тригодинного очікування вирушили далі

Місія МАГАТЕ залишає блокпост у Новоолександрівці, де вони були вимушені чекати за рекомендації їхньої служби безпеки, через обстріли росіянами заздалегідь погодженого маршруту.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив ТСН, що вони простояли тут три години та готові відновити шлях до Запорізької АЕС. Найближчим часом фахівці планують дістатись ядерного об'єкту. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів.

"Наша передова група з безпеки місії зранку вирушила на перевірку. І вони підтвердили, що ситуація напружена, але ми ухвалили рішення, що вирушаємо, але були змушені повернутися. Але ми маємо рухатися, просто зараз. Я щойно спілкувався з регіональним військовим командуванням, він сам набрав мене, щоб погодити це. Ми почати працювати. Рушаємо", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, що зранку російська сторона прострілювала погоджені коридори проходження місії, через це колона була вимушена зупинитись поблизу блокпост у Новоолександрівці. Гатили з артилерії, застосували авіацію. Українська сторона робить усе можливе, аби проходження місії відбувалось безпечно і ефективно. У українському МЗС вимагали припинити провокацію і за домовленістю пропустити експертів до ЗАЕС.

Додамо, окупаційнв "влада" образилася, що міжнародні експерти їдуть не через Росію, і відмовилися робити їм спецперепустки для в'їзду, аби таким чином перешкодити їхньому приїзду на ЗАЕС.

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