Представители МАГАТЭ после трехчасового ожидания отправились дальше

Миссия МАГАТЭ покидает блокпост в Новоалександровке, где они были вынуждены ждать по рекомендации их службы безопасности из-за обстрелов россиянами заранее согласованного маршрута.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил ТСН, что они простояли здесь три часа и готовы возобновить путь на Запорожскую АЭС. В ближайшее время специалисты планируют добраться до ядерного объекта. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней.

"Наша передовая группа по безопасности миссии утром отправилась на проверку. И они подтвердили, что ситуация напряженная, но мы приняли решение, что отправляемся, и были вынуждены вернуться. Но мы должны двигаться прямо сейчас. Я только что общался с региональным военным командованием, он сам набрал меня, чтобы согласовать это. Мы начали работать. Трогаемся", — заявил Гросси.

Напомним, что утром российская сторона простреливала согласованные коридоры прохождения миссии, поэтому колонна была вынуждена остановиться вблизи блокпоста в Новоалександровке. Били из артиллерии, применили авиацию. Украинская сторона делает все возможное, чтобы прохождение миссии происходило безопасно и эффективно. В украинском МИД потребовали прекратить провокацию и по договоренности пропустить экспертов на ЗАЭС.

Добавим, оккупационная "власть" обиделась, что международные эксперты едут не через Россию, и отказалась делать им спецпропуска для въезда, чтобы таким образом помешать их приезду на ЗАЭС.

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