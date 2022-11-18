По классификации землетрясение, которое произошло в Черновицкой области 18 ноября, относится к категории неощутимых.

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Землетрясение зафиксировали в пятницу, 18 ноября, в полночь. Его эпицентр был расположен в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км.

В центре специального контроля отмечают, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Следовательно, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, в Украине последний раз фиксировали землетрясение 7 сентября. Тогда подземные толчки ощутили в Ивано-Франковской области возле населенного пункта Надворная. Магнитуда землетрясения составила всего 2,2 балла по шкале Рихтера.

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