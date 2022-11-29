На Прикарпатье в пожаре погибла 12-летняя девочка

В селе Горохолина Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в области.

Несчастный случай произошел 29 ноября в Богородчанской ТГ. К моменту прибытия спасателей огонь охватил помещение кухни жилого дома.

Местные жители оказывали девочке к медицинской помощи. "Медики делали все возможное, чтобы привести ребенка в сознание. К сожалению, несмотря на все старания, ребенка спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Напомним, в Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу доставлены 20-летняя, 62-летняя и 56-летняя женщина, а также одномесячный младенец.

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