На Прикарпатье в пожаре погибла 12-летняя девочка

Медикам не удалось спасти ребенка.
В селе Горохолина Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибла 12-летняя девочка.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в области.
Несчастный случай произошел 29 ноября в Богородчанской ТГ. К моменту прибытия спасателей огонь охватил помещение кухни жилого дома.
Местные жители оказывали девочке к медицинской помощи. "Медики делали все возможное, чтобы привести ребенка в сознание. К сожалению, несмотря на все старания, ребенка спасти не удалось", – говорится в сообщении.
Напомним, в Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу доставлены 20-летняя, 62-летняя и 56-летняя женщина, а также одномесячный младенец.
Читайте также:
- В Украине генератор "убил" еще одного человека: подробности
- Скандально известный митрополит, которому СБУ объявила подозрение, попал в больницу
- В Николаевской области продлят комендантский час: что известно