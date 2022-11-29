На Прикарпатті у пожежі загинула 12-річна дівчинка

У селі Горохолина Івано-Франківської області сталася пожежа, у якій загинула 12-річна дівчинка.

Про це повідомило Головне управління ДСНС в області.

Нещасний випадок стався 29 листопада в Богородчанській ТГ. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив приміщення кухні житлового будинку.

Місцеві мешканці надавали дівчинці домедичну допомогу. "Медики робили все можливе, щоб привести дитину до свідомості. На превеликий жаль, попри усі старання, дитину врятувати не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Снятинщині в Івано-Франківськії області сім’я отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні доставлено 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

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