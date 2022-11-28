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В Україні генератор "вбив" ще одну людину: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні генератор "вбив" ще одну людину: подробиці

Медики встановлюють причини загибелі людини.

В Івано-Франківській області через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік. Його тіло знайшли у підвальному приміщенні. 

Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківської області. 

Тіло чоловіка знайшли у Тлумацькій ТГ. Він був без ознак життя. Чоловік ймовірно отруївся вихлопними газами від генератора, який був у підвальному приміщенні. 

На місці події працювали слідчі. Причини трагедії встановлюються. 

Смерті через генератори в Україні 

На Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини. Чадним газом від генератора отруїлася, зокрема, 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Також у Вінниці у підвалі однієї багатоповерхівки загорівся генератор. Імовірно, сталося це через порушення порушення правил пожежної безпеки.

В UNISEF.Ukraine наголошують, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

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Дата публікації
Перегляди
1310
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