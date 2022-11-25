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Франція передала Україні 100 потужних генераторів

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Франція передала Україні 100 потужних генераторів

Ілюстративне фото

Франція відправила до України 100 генераторів, які допоможуть країні оговтатися від російських ракетних ударів.

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що офіційний Париж передав Україні 100 потужних генераторів, щоб допомогти українцям впоратися з наслідками ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це Колонна написала у своєму твітері.

"Щоб допомогти населенню протриматися, Франція відправляє до України 100 потужних генераторів, в той час як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни", — написала очільниця МЗС Франції.

Вона наголосила, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

Нагадаємо, уряд Японії також вирішив передати Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становить понад 2,5 млн доларів.

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Дата публікації
Перегляди
741
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