Франція передала Україні 100 потужних генераторів

Франція відправила до України 100 генераторів, які допоможуть країні оговтатися від російських ракетних ударів.

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що офіційний Париж передав Україні 100 потужних генераторів, щоб допомогти українцям впоратися з наслідками ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це Колонна написала у своєму твітері.

"Щоб допомогти населенню протриматися, Франція відправляє до України 100 потужних генераторів, в той час як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни", — написала очільниця МЗС Франції.

Вона наголосила, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 generators are on their way to Ukraine . Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU — Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Нагадаємо, уряд Японії також вирішив передати Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становить понад 2,5 млн доларів.