Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Франция отправила в Украину 100 генераторов, которые помогут стране оправиться от российских ракетных ударов.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что официальный Париж передал Украине 100 мощных генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом Колонна написала в своем твиттере.

"Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны", — написала глава МИД Франции.

Она подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

Pour aider la population à tener, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, allo que la Rusia veut faire de l'hiver une arme de guerre.

100 generators находятся на своей cestе к Украине. Reminder: strikes proti civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU — Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Напомним, правительство Японии также решило передать Украине генераторы и фонари на солнечных батареях. Общая сумма помощи составляет более 2,5 млн долларов.