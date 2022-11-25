Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Франция отправила в Украину 100 генераторов, которые помогут стране оправиться от российских ракетных ударов.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что официальный Париж передал Украине 100 мощных генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
Об этом Колонна написала в своем твиттере.
"Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны", — написала глава МИД Франции.
Она подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.
Pour aider la population à tener, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, allo que la Rusia veut faire de l'hiver une arme de guerre.— Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022
100 generators находятся на своей cestе к Украине. Reminder: strikes proti civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU
Напомним, правительство Японии также решило передать Украине генераторы и фонари на солнечных батареях. Общая сумма помощи составляет более 2,5 млн долларов.
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