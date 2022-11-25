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Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1428
Время на прочтение
1 мин
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Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Иллюстративное фото

Франция отправила в Украину 100 генераторов, которые помогут стране оправиться от российских ракетных ударов.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что официальный Париж передал Украине 100 мощных генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом Колонна написала в своем твиттере.

"Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны", — написала глава МИД Франции.

Она подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

Напомним, правительство Японии также решило передать Украине генераторы и фонари на солнечных батареях. Общая сумма помощи составляет более 2,5 млн долларов.

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Дата публикации
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