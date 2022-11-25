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В Виннице в многоэтажке загорелся генератор: возник пожар

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2473
Время на прочтение
1 мин
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В Виннице в многоэтажке загорелся генератор: возник пожар

Пострадал 30-летний мужчина.

В Виннице в подвале одной из многоэтажек загорелся генератор. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.

Об этом "Суспильному" рассказал спикер ГСЧС области Александр Кутовой.

По его словам, в результате возгорания 30-летний мужчина получил ожоги лица и рук. "Его оперативно доставили каретой скорой помощи в ожоговое отделение больницы", – рассказал Кутовой.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины инцидента.

Напомним , более 4000 "Пунктов несокрушимости" заработали 24 ноября по всей Украине – где можно согреться, зарядить телефоны и найти Интернет. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

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Дата публикации
Просмотры
2473
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