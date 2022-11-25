В Виннице в многоэтажке загорелся генератор: возник пожар

Пострадал 30-летний мужчина.
В Виннице в подвале одной из многоэтажек загорелся генератор. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.
Об этом "Суспильному" рассказал спикер ГСЧС области Александр Кутовой.
По его словам, в результате возгорания 30-летний мужчина получил ожоги лица и рук. "Его оперативно доставили каретой скорой помощи в ожоговое отделение больницы", – рассказал Кутовой.
В настоящее время специалисты устанавливают точные причины инцидента.
Напомним , более 4000 "Пунктов несокрушимости" заработали 24 ноября по всей Украине – где можно согреться, зарядить телефоны и найти Интернет. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.
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