В Киеве просят никогда не выключать светофоры: возможно ли это

В КГГА рассказали ТСН.ua, что над этим вопросом сейчас работают, однако необходимо финансирование.

Пешеходы и водители Киева обратились к местным властям с просьбой не выключать светофоры во время отключения света из-за роста количества ДТП на дорогах. Переходить и ехать через нерегулируемые перекрестки в полной темноте может быть смертельно опасно, говорят киевляне.

Соответствующая петиция на сайте Киевского городского совета уже набрала 5,3 тысяч подписей из 6 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Житель столицы Антон Яковенко предложил создать линию резервного питания для светофоров, которая будет иметь самый высокий приоритет и не будет зависеть от отключений.

"Из-за регулярных отключений электроэнергии в Киеве значительно возросло количество ДТП и смертность на дорогах. Такое решение может спасти не один десяток жизней", — написал он.

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В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали ТСН.ua, что в случае отключения света и обнаружения обесточенного светофора, коммунальщики реагируют. К светофору могут доставить генератор, заменить аккумуляторы в шкафу бесперебойного питания, в случае его наличия, или направить наряд патрульной полиции для регулировки дорожного движения.

Однако везет далеко не всем перекресткам из-за ограниченного количества как технических ресурсов, так и нарядов патрульной полиции.

В коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения" КГГА говорят, что 8 ноября уже обратились в ДТЭК "Киевские электросети" с просьбой не отключать светофоры от электроснабжения.

"В случае доведения финансирования на закупку шкафов бесперебойного питания, будет проведена соответствующая тендерная процедура и обеспечена их установка на светофорных объектах", — объснили в предприятии.

Скриншот / Фото: КГГА

Напомним, по состоянию на утро 25 ноября минимум половина Киева остается без света. В столице продолжаются экстренные отключения электроэнергии вне графиков. Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, над восстановлением теплоснабжения работают коммунальщики.

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