У Києві просять ніколи не вимикати світлофори: чи можливо це

У КМДА розповіли ТСН.ua, що над цим питанням зараз працюють, однак необхідне фінансування.

Пішоходи та водії Києва звернулись до місцевої влади з проханням не вимикати світлофори під час відключень світла через зростання кількості ДТП на дорогах. Переходити та їхати через нерегульовані перехрестя у повній темряві може бути смертельно небезпечно, кажуть кияни.

Відповідна петиція на сайті Київської міської ради вже набрала 5,3 тисячі підписів із 6 тисяч необхідних для її розгляду.

Мешканець столиці Антон Яковенко запропонував створити лінію резервного живлення для світлофорів, яка матиме найвищий пріоритет і не залежатиме від відключень.

"Через регулярні відключення електроенергії у Києві значно зросла кількість ДТП і смертність на дорогах. Таке рішення може врятувати не один десяток життів", - написав він.

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У департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли ТСН.ua, що у разі відключення світла та виявлення знеструмленого світлофора комунальники реагують. До світлофора можуть доставити генератор, замінити акумулятори в шафі безперебійного живлення, за її наявності, або направити наряд патрульної поліції для регулювання дорожнього руху.

Однак щастить далеко не всім перехрестям через обмежену кількість як технічних ресурсів, так і нарядів патрульної поліції.

У комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху" КМДА кажуть, що 8 листопада вже звернулися до ДТЕК "Київські електромережі" з проханням не відключати світлофори від електропостачання.

"У разі доведення фінансування на закупівлю шаф безперебійного живлення, буде проведено відповідну тендерну процедуру та забезпечено їх встановлення на світлофорних об’єктах", - пояснили в підприємстві.

Скриншот / Фото: КМДА

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада щонайменше половина Києва залишається без світла. У столиці тривають екстрені відключення електроенергії поза графіками. Водопостачання в Києві відновлено повністю, над відновленням теплопостачання працюють комунальники.

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