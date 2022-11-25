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До Миколаєва почали подавати воду - мер

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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697
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До Миколаєва почали подавати воду - мер

Фото: www.pexels.com/pixabay

Зранку 25 листопада відновлено електропостачання до насосних станцій.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто, яке понад 7 місяців жило без централізованого водопостачання, поступово почали подавати воду.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00 відновлено електропостачання до насосних станцій. На заповнення системи потрібен час. Для уникнення гідравлічних ударів спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою", - повідомив міський голова.

Варто зазначити, що водопостачання до Миколаєва почали відновлювати завдяки звільненню ЗСУ від окупантів Киселівки, де розташований водогін, який забезпечує водою обласний центр.

Нагадаємо, цей водогін російські військові обстріляли ще 12 квітня. Він постачає воду з річки Дніпро на Херсонщині до Миколаєва. Так, півмільйонне місто опинилось без стабільного водопроводу. 

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Дата публікації
Перегляди
697
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