Як компанія «Креатор-Буд» продовжує будівництво під час війни

За місяці війни будівництво проектів компанії «Креатор-Буд» майже не зупинялось, і щомісячні фотозвіти, а також відеоогляди з будівництва демонструють, як будинки у Львові, Тернополі та Києві зростають вгору, наближаючи їх готовність.

Наприклад, можна поглянути на динаміку будівництва житлового комплексу Creator City в Києві за лютий-листопад 2022 року. За цей період в першому будинку повністю закінчили облаштовувати якісний фасад, виконали оздоблення квартир і місць загального користування, розвели внутрішні та зовнішні мережі, виконали благоустрій.

Перші інвестори вже отримали ключі від квартир у 1-му будинку, а також подарунки — комплекти системи безпеки Ajax для кожної квартири. Комплект від Ajax включає набір пристроїв, які захистять оселю від вторгнення та інших непередбачуваних ситуацій. Це комплексне рішення, яке дозволяє ефективно вирішити питання безпеки помешкання та керування домашніми приладами. Всі власники квартир в житловому комплексі Creator City без жодних доплат отримають комплекти системи безпеки від Ajax Systems.

Зона ресепшн першого будинку Creator City

У другому будинку станом на лютий 22-го року був влаштований монолітний каркас мінус першого, другого і третього поверхів. Станом на листопад монолітний каркас готовий на рівні восьмого поверху. Цегляна кладка зовнішніх стін і внутрішніх перегородок влаштовується на рівні третього-четвертого. Продовжується будівництво 3-го будинку.

Порівняння динаміки будівництва житлового комплексу Creator City за лютий-листопад 2022 року

На початок 2022 року монолітний каркас четвертого будинку був влаштований на рівні мінус третього поверху. Станом на зараз виконані мінус другий і мінус перший поверхи.

Житловий комплекс Creator City спроектований за принципом «місто в місті» — все необхідне для життя знаходиться на території. На перших поверхах розташуються спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр.

Житло обладнане автономним опаленням та системою клімат контролю LG. Це комфорт і економія до 40% на опаленні. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами.

Не відстає у прогресі й будівництво ЖК Gravity Park у Києві, а також житлових комплексів Львова та Тернопіля, серед яких такі проекти як ЖК «Бетховен», ЖК на вулиці Стрийській, ЖК «Домініканський», Manhattan, ЖК «Набережна Вежа» та ЖК «Варшавський мікрорайон».

Хід будівництва житлового комплексу «Бетховен» у Львові за листопад 2022 року

Окрім будівництва, «Креатор-Буд» також займається гуманітарною діяльністю, за допомогою фонду «Твори добро» підтримуючи наших військових, лікарні та населення, а також молодь. Цю діяльність під керівництвом Ігоря Гуди, директора «Креатор-Буд», компанія почала багато років тому, підтримуючи ініціативи, спрямовані на населення та культурно-духовну спадщину України. Регулярна допомога військовим та цивільним показана в коротких звітах на сайті компанії.

Розвантаження 16 тонн гуманітарного вантажу у Тернополі 14.11.2022

Волонтерський рух в Україні безперервно працює пліч-о-пліч з нашими військовими та цивільними уже понад вісім місяців, допомагаючи пережити найскладніші часи боротьби з російськими окупантами. Волонтери благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» не втомлюються дякувати партнерам з Іспанії, які протягом військових дій у нашій державі, передають для потреб українців необхідну гуманітарну допомогу.

За останній тиждень, понад шістнадцять тонн гуманітарного вантажу прибуло на волонтерський склад благодійного фонду у Тернопіль. Медикаменти, продукти харчування, теплий одяг для військових та цивільних, спальні мішки, засоби гігієни уже готують до відправлення в гарячі точки України нашим хлопцям на передову та мирним мешканцям у містечка та села, які найбільше потребують допомоги зараз. Теплий одяг, спальні мішки, продукти харчування, ліки та засоби гігієни днями передали військовим 207 батальйону ВЧ А 7376.

Нам важливо підтримувати майбутнє України, тому компанія «Креатор-Буд» стала генеральним спонсором збірної України з художньої гімнастики. Компанія допомагає дитячо-юнацькій спортивній школі Дерюгіних, яка існує вже 65 років. Участь України у міжнародних змаганнях, розвиток спорту — важливі, тому це ефективне та дружнє партнерство.

Переможниці Кубку України з художньої гімнастики

Девелоперська компанія «Креатор-Буд» заснована у 2006 році і є вертикально інтегрованим холдингом повного циклу. За багато років успішної роботи на ринку нерухомості України, компанія зарекомендувала себе надійним партнером, який завжди виконує зобов’язання.

На квартири житлових комплексів «Креатор-Буд» військовослужбовці, медики, волонтери та переселенці можуть отримати додаткову знижку — за інформацією звертайтесь до відділів продажу.

У 2018 компанія стартувала з першим об’єктом у столиці — багатоповерховим житловим комплексом на проспекті Науки, 58, а на початку 2020-го ми розпочали будівництво одного з перших багатофункціональних житлових комплексів бізнес-класу. Це ЖК Creator City, що у Шевченківському районі на вулиці Дегтярівська, 17-19.

Також у 2020-го році компанія почала будівництво клубного будинку преміум-класу Krauss Gallery, що на вулиці Круглоуніверситетській. У кінці 2021 року стартували продажі в ЖК Gravity Park, головною особливістю якого є розташування в оточенні соснового лісу. На розвиток та успіх підприємства працює понад 1000 спеціалістів. Висока кваліфікація фахівців дозволяє нам проектувати та будувати об’єкти будь-якого рівня складності.