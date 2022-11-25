В Николаев начали подавать воду — мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город, который более 7 месяцев жил без централизованного водоснабжения, постепенно начали подавать воду.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Специалисты МКП "Николаевводоканал" постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00 возобновлено электроснабжение насосных станций. На заполнение системы нужно время. Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух с сети, а затем наполняют водой", — сообщил городской голова.

Стоит отметить, что водоснабжение Николаева начали восстанавливать благодаря освобождению ВСУ от оккупантов Киселевки, где расположен водопровод, который обеспечивает водой областной центр.

Напомним, этот водопровод российские военные обстреляли еще 12 апреля. Он поставляет воду из реки Днепр на Херсонщине в Николаев. Так, полумиллионный город оказался без стабильного водопровода.

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