Японія передасть Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях

Японія заявила про своє бажання підтримати українців перед початком зими.

Уряд Японії передасть Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становить понад 2,5 млн доларів.

Про це 22 листопада повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Японії.

"Масштабне відключення електроенергії в різних регіонах України спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак з боку Росії. У той час, як зима в Україні стає холоднішою, а дні – коротшими, ця допомога має важливе значення як підтримка у підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опалювальними установками та освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії", – кажуть у японському уряді.

Зазначається, що Токіо реалізовуватиме свою допомогу через Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Японія наголошує, що у співпраці з міжнародним співтовариством, включно з членами G7, продовжить підтримувати народ України, який стикається з труднощами.

Нагадаємо, раніше я понський уряд заявляв, що передасть Україні обігрівачі та системи опалення для захисту від холодів, а також поділиться унікальним досвідом.

Зокрема, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда обіцяв передати українцям опалювальне обладнання та інші засоби захисту від холоду, оскільки війна з Росією наближається до зими.

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