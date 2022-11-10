США та Японія розпочали масштабні військові навчання (відео)

США і Японія почали масштабні військові навчання. Вони відпрацюють стримування китайських військ.
Сили оборони Японії та США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах та навколо них.
Про це повідомило японське агентство Kyodo News.
Навчання під назвою "Гострий меч, за задумом командування, має підвищити оперативний потенціал з урахуванням посилення загроз від Китаю.
Маневри триватимуть до 19 листопада. У них беруть участь близько 26 тисяч японських військових наземних, морських та повітряних сил та близько 10 тисяч американських солдатів, зокрема представники космічних сил.
У міністерстві оборони Японії заявили про участь близько 20 японських військових кораблів і 250 американських. США відправлять також 120 літаків. Від Австралії, Канади та Великої Британії очікується 4 військові кораблі та 2 літаки.
Мета навчань — зміцнення потенціалу стримування та реагування за непередбачених обставин. Планується відпрацювання відповіді на запуск балістичних ракет, операції в космосі та кіберпросторі, заявило міністерство.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з японським колегою Ясукадзу Хамада заявив про готовність Вашингтона захищати Токіо із застосуванням ядерної зброї.
Останнім часом у районі Східнокитайського моря посилюється напруга через погрози Китаю приєднати до себе Тайвань. Минулі навчання Південної Кореї та США відбувалися під масштабні запуски північнокорейських ракет.
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