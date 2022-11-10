США та Японія розпочали масштабні військові навчання (відео)

США і Японія почали масштабні військові навчання. Вони відпрацюють стримування китайських військ.

Сили оборони Японії та США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах та навколо них.

Про це повідомило японське агентство Kyodo News.

Навчання під назвою "Гострий меч, за задумом командування, має підвищити оперативний потенціал з урахуванням посилення загроз від Китаю.

Маневри триватимуть до 19 листопада. У них беруть участь близько 26 тисяч японських військових наземних, морських та повітряних сил та близько 10 тисяч американських солдатів, зокрема представники космічних сил.

У міністерстві оборони Японії заявили про участь близько 20 японських військових кораблів і 250 американських. США відправлять також 120 літаків. Від Австралії, Канади та Великої Британії очікується 4 військові кораблі та 2 літаки.

Мета навчань — зміцнення потенціалу стримування та реагування за непередбачених обставин. Планується відпрацювання відповіді на запуск балістичних ракет, операції в космосі та кіберпросторі, заявило міністерство.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з японським колегою Ясукадзу Хамада заявив про готовність Вашингтона захищати Токіо із застосуванням ядерної зброї.

Останнім часом у районі Східнокитайського моря посилюється напруга через погрози Китаю приєднати до себе Тайвань. Минулі навчання Південної Кореї та США відбувалися під масштабні запуски північнокорейських ракет.

Японія зібрала екстрену нараду після другого за тиждень запуску балістичної ракети в КНДР

Читайте також: