США и Япония начали масштабные военные учения (видео)

США и Япония начали масштабные военные учения. Они отработают сдерживание китайских войск.

Силы обороны Японии и США начали масштабные учения на юго-западных японских островах и вокруг них.

Об этом сообщило японское агентство Kyodo News.

Учения под названием "Острый меч", по замыслу командования, должен повысить оперативный потенциал с учетом усиления угроз от Китая.

Маневры продлятся до 19 ноября. В них участвует около 26 тысяч японских военных наземных, морских и воздушных сил и около 10 тысяч американских солдат, в том числе представители космических сил.

В министерстве обороны Японии заявили об участии около 20 японских военных кораблей и 250 американских. США отправят также 120 самолетов. От Австралии, Канады и Великобритании ожидается 4 военных корабля и 2 самолета.

Цель учений – укрепление потенциала сдерживания и реагирования при непредвиденных обстоятельствах. Планируется отработка ответа на запуск баллистических ракет, операции в космосе и киберпространстве, заявило министерство.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин после встречи с японским коллегой Ясукадзу Хамадом заявил о готовности Вашингтона защищать Токио с применением ядерного оружия.

В последнее время в районе Восточно-китайского моря усиливается напряжение из-за угроз Китая присоединить к себе Тайвань. Прошлые учения Южной Кореи и США проходили под масштабные запуски северокорейских ракет.

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