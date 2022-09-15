США готовы защищать Японию даже ядерным оружием

Министры обороны США и Японии договорились укрепить военное сотрудничество, которое должно стать "краеугольным камнем" безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи с японским коллегой Ясукадзу Хамадом заявил о готовности Вашингтона защищать Токио с применением ядерного оружия.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте Пентагона.

Во время встречи Остин обсудил с японским коллегой действия Китая вблизи Тайваня и границ Японии. Он осудил их и назвал "агрессивными" и "провокационными".

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"Мы разделяем видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на правилах международного порядка. Но недавнее агрессивное поведение Китая [близ Тайваня] и неспровоцированное вторжение России в Украину являются серьезными вызовами этому видению", — заявил глава Пентагона.

Остин отметил приверженность Америки защите Японии, отметив, что это включает "нашу приверженность надежному и устойчивому расширенному сдерживанию, используя весь спектр наших обычных и ядерных возможностей".

Японский министр согласился с тем, что ни одна страна не имеет права изменять основанный на правилах порядок в одностороннем порядке.

Хамада заявил, что Япония тоже хочет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы модернизировать, в частности, свой военный потенциал.

Напомним, после того, как Государственный департамент США одобрил продажу Тайваня оружия на сумму 1,1 млрд. долларов, в китайском посольстве предупредили о серьезной угрозе для отношений между Вашингтоном и Пекином.

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