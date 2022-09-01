Китай имитирует нападения на корабли Военно-морских сил США — Reuters

Китайские военные отрабатывают так называемые удары, стремясь помешать американским силам прийти на помощь армии Тайваня в случае предполагаемой войны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчет министерства обороны Тайваня.

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"Министерство обороны Тайваня в отчете для парламента заявило, что Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров. Он был сосредоточен на первой цепи островов, которая проходит от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше до Борнео, охватывая прибрежные моря Китая", — пишет издание.

Как говорится в отчете, Китай может использовать силы специального назначения или агентов, чтобы уничтожить командные системы Тайваня и повредить инфраструктуру во время атаки, а также способен запускать электронные атаки, чтобы нарушить коммуникационные и командные системы.

Вторжение России в Украину также изучается Китаем и побудило его "изменить" свои планы нападения на Тайвань, заявили в министерстве.

Стоит отметить, что напряженность между Тайванем и Китаем возросла после визита в Тайбэй в прошлом месяце спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало возмущение Пекина, который рассматривал это как вмешательство в свои дела.

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